Двох чиновників-екологів взяли на хабарі 100 тисяч
16:16, 02 квітня 2012Суспільство
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СБУ затримала за хабар у 100 тис. грн. керівника Державної екологічної інспекції на Волині та його заступника
Так, керівник та його заступник вимагали у підпорядкованого їм керівника одного з підрозділів інспекції 100 тис. грн. хабара за незвільнення його з посади та у подальшому зобов’язали його щомісячно передавати їм по 70 тис. грн., зібраних як хабарі під час здійснення контролю у пункті пропуску через державний кордон.
28 березня правопорушники були затримані під час одержання хабара.
За матеріалами СБУ слідчими Генеральної прокуратури України стосовно затриманих порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України.
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