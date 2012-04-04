Керівництво школи вирішило залишити портрет Януковича замість Шевченка

Як повідомила кореспондента УНІАН заступник директора школи Любов Росяк, таке рішення прийняло керівництво навчального закладу.

Питання заміни портретів мали обговорюватися на загальних батьківських зборах минулого тижня.

«Ці збори ініціювали депутати районної ради, які прийшли до нас у школу. Оскільки депутати не можуть скликати батьківські збори, їх скликав директор. Але жителі села вважають, що ці пристрасті розпалюють штучно, тому на збори не прийшли. Прийшов лише один батько, який знає, що у школі на належному рівні забезпечується як навчання, так і патріотичне виховання, і висловив незадоволення діями депутатів», – повідомила Л.Росяк.

За її даними, після цього депутати у школу більше не приходили, від них не було жодних звернень, не надходило жодних вказівок щодо портретів ні з обласного, ні районного управління освіти.

«Більше батьківських зборів з цього приводу ми скликати не будемо, портрети висітимуть на тих місцях, як є. У школі продовжується навчально-виховний процес, і це головне», – підсумувала Л.Росяк.

Як повідомляв УНІАН, після появи інформації про те, що у Мишковичах у школі портрет Т.Шевченка замінили портретом В.Януковича, в інтернеті з’явився заклик до дітей та батьків бойкотувати навчання.

23 березня депутати Тернопільської райради від опозиції прийшли у школу і висунули вимогу зібрати батьківські збори, на яких розглянути питання заміни портрета. Ці збори мали відбутися ввечері 27 березня.

Начальник управління освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації Іван Запорожан цю ситуацію пов’язав із наближенням виборів. Він зазначив, що портрети замінили ще у квітні минулого року, однак почали вести мову про це лише зараз.