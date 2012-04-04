Ахметов оприлюднив свої доходи за минулий рік

Про це УНІАН повідомила прес-секретар Р.Ахметова Олена Довженко.

Згідно з декларацією (розділ II, А «Відомості про доходи, одержані з усіх джерел в Україні»), дохід Р.Ахметова за 2011 рік становив 400 825 586 грн, а саме: дохід від відчуження цінних паперів і корпоративних прав 397 517 560 грн, подарунки 2 222 844 грн, відсотки банку 897 897 грн, зарплата народного депутата 187 285 грн.

Зарплату народного депутата за 2011 рік, як і за всі попередні роки, Р.Ахметов передав на добродійні цілі, відзначила прес-секретар.

Згідно з декларацією (розділ II, Б «Відомості про доходи, одержані з джерел за межами України») (Кіпр) розмір доходу (дивіденди) становив 399 495 000 грн (50 000 000 дол. США).

О.Довженко відзначила, що з усіх одержаних доходів Р.Ахметов сплатив всі податки в Україні згідно з чинним законодавством. Так, тільки з суми дивідендів (399 495 000 грн (50 000 000 дол. США)), одержаних від кіпрської компанії, Р.Ахметов сплатив до місцевого бюджету Донецької області податок у розмірі 17% - 67 914 150 грн.

Прес-секретар підкреслила, що Р.Ахметов має намір продовжувати інвестувати кошти у розвиток бізнесу, у добродійні проекти в Україні.

Згідно з розділом III «Відомості про нерухоме майно», Р.Ахметов володіє двома квартирами (м. Київ) загальною площею 1 242,1 кв. м і гаражем загальною площею 60,8 кв. м. Також Р.Ахметов орендує житловий будинок (м. Донецьк) загальною площею 8 097,8 кв. м. Сума витрат на оренду будинку за 2011 рік становила 21 600 000 грн.

Згідно з податковою декларацією Р.Ахметова, загальна сума його вкладів у банках, цінних паперах становила 8 130 517 614 грн.

Членами сім`ї Р.Ахметова (розділ І. Загальні відомості) є: Лілія Ахметова – дружина, Някія Ахметова – мати, Дамір Ахметов – син, Алмір Ахметов – син.

Згідно з декларацією (розділ II, А «Відомості про доходи, одержані з усіх джерел в Україні»), сума доходу членів сім`ї за 2011 рік становила 357 109 грн (відсотки, нараховані на вклади в банку).

Згідно з декларацією (розділ II, В «Відомості про доходи, одержані з джерел за межами України») розмір доходу членів сім`ї за 2011 рік становив 1 115 203 грн. (86 685 фунтів стерлінгів).

Члени сім`ї володіють (розділ III «Відомості про нерухоме майно») житловою нерухомістю загальною площею 434,7 кв. м.

Згідно з розділом IV «Відомості про транспортні засоби», члени сім`ї володіють двома легковими автомобілями: Мерседес Е 200 – об`єм двигуна 1796 куб. см і Хонда CR-V – об`єм двигуна 1998 куб. см.

Згідно з розділом V «Відомості про вклади в банках, цінних паперах та ін. активах», загальна сума грошових коштів членів сім`ї на рахунках в банках та інших фінансово-кредитних установах становила 250 478 368 грн.

Загальна сума витрат на утримання майна Р.Ахметова і членів його сім`ї за 2011 рік (понад орендну платню) (розділ VI) становила 498 517 грн.

Як повідомлялося, в 2010 році сукупний дохід Р.Ахметова становив 34 млн. грн.