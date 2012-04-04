У Криму вже шосту добу шукають зниклого глухонімого хлопця (фото)
22:26, 04 квітня 2012Суспільство
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16-річний підліток з Полтави Костянтин Магденко зник на міжнародних змаганнях зі спортивного орієнтування 30 березня в районі Ангарського перевалу.
|Костянтин Магденко
Спочатку учасники змагань намагалися самостійно розшукати спортсмена, але потім звернулися за допомогою до міліції.
Підлітка шукають бійці МНС і співробітники міліції. Вони пройшли вже більше 40 квадратних кілометрів.
«Територію прочісують по декілька разів. Пошуки тривають. Штаб працює», - повідомила телефоном кореспонденту УНІАН співробітник прес-служби кримського управління МНС Дарина Діюнова.
Правоохоронці відпрацьовують декілька версій. Серед них – К.Магденко вийшов із лісу й, можливо, сів у якусь машину.
«Собака по сліду привів до траси», - сказала головний фахівець сектора зв`язків із громадськістю кримської міліції Ольга Богуславська.
У МНС і МВС сподіваються, що хлопчик живий.
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