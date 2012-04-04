У Криму вже шосту добу шукають зниклого глухонімого хлопця (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, глухонімий хлопчик зник, коли до фінішу залишалося близько 400 метрів.

Спочатку учасники змагань намагалися самостійно розшукати спортсмена, але потім звернулися за допомогою до міліції.

Підлітка шукають бійці МНС і співробітники міліції. Вони пройшли вже більше 40 квадратних кілометрів.

«Територію прочісують по декілька разів. Пошуки тривають. Штаб працює», - повідомила телефоном кореспонденту УНІАН співробітник прес-служби кримського управління МНС Дарина Діюнова.

Правоохоронці відпрацьовують декілька версій. Серед них – К.Магденко вийшов із лісу й, можливо, сів у якусь машину.

«Собака по сліду привів до траси», - сказала головний фахівець сектора зв`язків із громадськістю кримської міліції Ольга Богуславська.

У МНС і МВС сподіваються, що хлопчик живий.