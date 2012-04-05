Українцям заборонили відвідувати Прип’ять у поминальні дні

Як повідомляє прес-служба МНС України, фахівці зазначають, що раніше відвідування цих територій дозволялося лише у випадку безумовного дотримання правил безпечної поведінки. При цьому багаторічний досвід показує, що громадяни нехтують цими правилами, чим наражають себе на небезпеку.

Зафіксовано непоодинокі випадки, коли відвідувачі влаштовували в зоні пікніки, споживали їжу, вживали алкогольні напої, сиділи на траві, ходили у відкритому одязі та взутті, купалися у водоймищах. Нехтуючи небезпекою, громадяни заходили у будинки, піднімалися на дахи, розважалися в атракціонному містечку, не розуміючи, що ці споруди знаходяться в аварійному стані.

Крім того, деякі особи вчиняли у м. Прип’яті відверті акти вандалізму, свідомо завдаючи шкоди місту. Люди також залишали купи сміття, порожні пляшки, різний непотріб.

Всебічно проаналізувавши ситуацію, Державне агентство з управління зоною відчуження прийняло рішення заборонити в поминальні дні вільне відвідування м. Прип’яті з метою запобігання розповсюдженню джерел іонізуючого випромінювання за межі зони відчуження, а також для недопущення травмування людей під час масових заходів на радіаційно забрудненій території.

Керівництво Державного агентства України з управління зоною відчуження просить з розумінням поставитися до такого рішення.