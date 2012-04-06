Азаров дозволив водіям не платити паркувальникам

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Хочу всіх запевнити, що постанова ПКМУ №1342 (щодо правил паркування транспортних засобів) не буде скасована. Ми твердо стоїмо на позиції, що паркомати мають бути встановлені в усіх містах України. Також хочу звернути увагу всіх, що водії можуть не платити паркувальникам, оскільки ці дії розглядаються як незаконні", - зазначив М.Азаров.

Він підкреслив, що місцеві влади слід мотивувати встановлювати паркомати.

"Все не робиться відразу. Щоб остаточно навести порядок у цій сфері, потрібен якийсь час. Але те, що відмовлятися від цивілізованого вирішення проблеми ми не маємо наміру – це точно", - підкреслив глава уряду.

*** З 1 січня 2012 року набули чинності пункти 14 і 16 Правил паркування транспортних засобів, затверджені постановою Кабінету міністрів України від 3 грудня 2009 року № 1342. Цими пунктами, зокрема, визначено, що майданчики для платного паркування обов'язково мають бути обладнані паркувальними автоматами з розрахунку не менше одного автомата на 10 місць для паркування, також на спеціально обладнаних майданчиках для платного паркування обов'язково мають бути встановлені автоматичні в'їзні і виїзні термінали.