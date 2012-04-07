Євро-2012 охоронятимуть два винищувачі

Силові структури України готуються не допустити масового прибуття «професійних порушників порядку» на футбольні матчі. Про це сказав секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій Клюєв.

Як повідомили УНІАН в апараті РНБО, А.Клюєв зазначив, що всі силові структури України ведуть щоденну підготовку для забезпечення безпеки проведення чемпіонату Європи з футболу. За його словами, серед найважливіших завдань - забезпечення антитерористичного захисту учасників чемпіонату, вболівальників та об'єктів інфраструктури. Він підкреслив, що важливо не допустити “масового прибуття в Україну «професійних порушників порядку» на футбольних матчах, т. зв. «ультрас». При цьму додав, що “таку роботу ведуть СБУ, Державна прикордонна служба спільно з Інтерполом”.

А.Клюєв наголосив, що важливим питанням також є контроль за повітряним простором. Він повідомив, що Державна авіаційна служба спільно з Генштабом відпрацювали пропозиції щодо вдосконалення функціонування об'єднаної цивільно-військової системи організації повітряного сполучення. “Важливо підвищити якість взаємодії між цивільними та військовими авіаційними службами з іншими держорганами, у тому числі з СБУ, МВС та Державною прикордонною службою”, - зазначив секретар РНБО України. А.Клюєв повідомив, що підрозділи, які беруть участь у забезпеченні безпеки Євро-2012, постійно проводять тренування, зокрема, вчора пілоти-винищувачі 114-ї Івано-Франківської бригади тактичної авіації відпрацювали завдання з перехоплення малошвидкісних цілей і примусу до посадки порушників повітряного простору.

А.Клюєв також повідомив, що значно активізовано процес ремонту військової та цивільної техніки, зокрема, після ремонту повернулися два літаки-винищувачі МіГ-29, які також візьмуть участь у забезпеченні безпеки повітряного простору України в період проведення фінальної частини європейського чемпіонату з футболу.

Секретар РНБО заявив, що в рамках роботи з протидії можливим терористичним проявам у кожному місті, де будуть проводитися матчі, СБУ, МВС, УДО, Міноборони та інші органи створили спільні робочі групи, які відпрацьовують систему взаємодії. Серед іншого проводяться тренування з виявлення вибухових пристроїв, звільнення заручників, нейтралізації терористів. Він повідомив, що днями проведено кілька навчань в Донецьку за участю представників СБУ, МВС, МНС, внутрішніх військ, Донецького прикордонного загону, органів місцевої влади, медичних установ, служб безпеки стадіону та готельних комплексів міста. Серед них - практичні тренування відділу центру спеціальних операцій «А» Управління СБ України в Донецькій області спільно з представниками МВС. В повідомленні сказано, що «спецназ відпрацьовував дії при штурмі та звільненні заручників на об'єктах масового перебування людей - готелі «Шахтар Плаза» і Донецькому музично-драматичному театрі”.

Фото Олександра Гіманова / УНІАН