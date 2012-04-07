Екс-керівника району, який напідпитку збив двох людей, відпустили під заставу

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє обласний тижневик “Поділля”.

За словами адвоката потерпілих Василя Шамрая, екс-чиновник частково відшкодував моральні та матеріальні збитки. Зокрема, 10 тис грн екс-голова РДА передав на поховання, ще 50 тис грн потерпілі сім'ї одержали згодом.

Як повідомляв УНІАН, вночі 24 лютого ц.р. чиновник збив 27-річного жителя Красилівського району, який від отриманих ушкоджень загинув на місці події, та його 22-річну односельчанку, яка від отриманих травм померла в лікарні.

27 лютого прокурор Хмельницької області порушив кримінальну справу за ч.3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб). Під час експертизи з'ясовано, що посадовець на момент ДТП перебував у стані алкогольного сп'яніння.

28 лютого Президент Віктор Янукович звільнив Валентина Заріцького з посади голови Білогірської РДА.