Медики: Люди з вищою освітою живуть довше

Про це УНІАН повідомили фахівці Геронтологічного інформаційно-консультативного центру Інституту геронтології Національної медичної академії України.

Медики, зокрема, радять літнім людям, які прагнуть виглядати і почувати себе молодше свого віку, насамперед, дотримуватися помірності в їжі. Замість звичних багатьом 3000 кілокалорій на добу бажано задовольнятися половиною цього – 1500 ккал. Такий мінімум розвантажує клітини і підтримує їхню активність, наголошують медики.

Водночас, харчування має бути збалансованим і різноманітним. Людям старше 40 років корисна морква, солі кальцію для кісток і магнію для серця, підкреслюють геронтологи.

Вони закликають відмовитися від куріння. Багато літніх людей вважають, що немає сенсу кидати цю шкідливу звичку, оскільки шкоду здоров'ю вже заподіяно. Безперечно, деякі незворотні зміни в організмі вже сталися, але відмова від куріння в будь-якому віці покращує загальний стан і, тим самим, приносить користь здоров'ю, переконують медики.

Вони нагадують, що навіть декілька хвилин на день занять спортом подовжують життя. При рухах виділяються гормони росту, які омолоджують тканини організму.

Геронтологи радять спати у прохолоді - сон при температурі 17-18 градусів сповільнює обмін речовин, що захищає організм від старіння.

Люди з вищою освітою живуть довше, у них пізніше виникає хвороба Альцгеймера, наголошують лікарі. Вони радять тренувати пам'ять, добре тренує пам'ять вивчення напам’ять віршів та анекдотів, іноземних мов, розгадування кросвордів тощо. Це сповільнює процес вікової деградації інтелекту, активізує роботу серцево-судинної системи і обмін речовин.

Геронтологи закликають у будь-якій ситуації та, незважаючи на жодні проблеми, бути оптимістом. Людина, яка пасивно покладається на зовнішні обставини, частіше впадає в депресію. Ті, хто у всіх проблемах звинувачують себе, не обговорюють їх з близькими, подавляють свій гнів і образи, частіше хворіють, попереджають фахівці.

Лікарі радять не стримувати своїх емоцій. Сміх подовжує життя, але й сльози позитивно впливають на здоров'я організму. Зі сльозами організм позбувається гормонів стресу, у сльозах виявлені морфіноподібні речовини, які мають заспокійливу дію, підкреслюють медики.

Довідка УНІАН. Геронтологічний центр Інституту геронтології Національної медичної академії України працює з 2009 року при підтримці Фонду народонаселення ООН. Центр надає інформацію літнім людям щодо отримання різноманітних послуг та розповсюджує знання щодо покращення і подовження життя цієї вікової категорії.