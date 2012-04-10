Блатні «ксиви» для захисту від ДАІ та паркувальників коштують від 200 доларів

Варто лише "забити" у пошук "Куплю посвідчення", як з`являється маса посилань на продавців документів.

Як пише ТСН.ua, в такій Інтернет-крамниці можна придбати свідоцтво про шлюб і відразу ж свідоцтво про розлучення. Можна також отримати свідоцтво про народження будь-якого року, диплом якої завгодно спеціальності.

А можна - службове посвідчення. Один із сайтів пропонує повне різномаїття ксив на будь-який смак і розмір гаманця.

Спецталон СБУ з проводкою. Спеціальний талон Служби Безпеки України і до нього - виписка з ДАІ. Реальний: з проводками по всім документам і базам СБУ та ДАІ. Ваш автомобіль буде значитися як автомобіль СБУ. Даний талон забороняє огляд вашого автомобіля, дорожньої та водійської документації, а також пасажирів (просто кажучи, ви можете возити, що завгодно, спокійно їздити на червоне світло). Якщо талон вирішать перевірити по базі, він там буде, все офіційно. ДАІ зобов`язується забезпечити вам безперешкодний проїзд по всій території України. Талон видається на дворічний термін. Терміни на оформлення: 2-3 тижні. Вартість: $ 2499.

Посвідчення співробітника МВС. Вартість $ 195, включаючи доставку по СНД. Термін виготовлення 2-5 днів.

Посвідчення помічника народного депутата. Термін оформлення - 1-2 дні. Ціна - до $ 200.

Посвідчення Адміністрації президента України. Якісна підробка посвідчень Адміністрації президента України та спецталонів Адміністрації дозволяє безперешкодний проїзд по всій території України, можна використовувати при носінні незареєстрованої зброї.

Дозвіл на спецсигнали. Дозвіл на установку мигалок з проведенням, з усіма документами. Дозвіл видається на чотирирічний термін. Термін оформлення - два-три тижні. Вартість - $ 1599.

При цьому Інтернет-магазин рекомендує не намагатися поставити мигалки на Ferrari або Jaguar: "Будьте як всі ті, хто користується мигалками офіційно – скромний темний джип із затемненим склом чудово підходить для цієї справи".

Та фальшиві свідоцтва виробляються не лише аматорами. На тематичних сайтах є й інші оголошення, у яких вказується, що можна отримати й справжні документи напряму від "контори".

Ось одне з них: "Продам ксиву (допоможу оформити) помічника міністра МВС. Ксива легальна з повною проводкою! В Україні таких буде 5! Залишилося 3! Проводка по всіх базах. Номер машини вноситься в базу ДАІ. "Гайці" тільки честь віддають, побачивши машини. В комплекті ксива і лобовуха!".

Або ось таке: "Спецпропуски і талони на 2012 та 2013 рік. Дозвіл МВС, Генеральної прокуратури, Прокуратури м. Києва, Апеляційного суду, Кабінету міністрів, Верховної Ради, Адміністрації президента. Дозволи на паркування, візитки з підписом і т.д. Кількість обмежена - 18 штук. Ціна від 700 грн".

Можна, звичайно, припустити, що в оголошенні йдеться про фальшивки. Та є свідчення власників таких "ксив".

Андрій, мешканець обласного центру, вже не раз користувався ними. "В мене була залізобетонна "ксива" за часів, коли ДАІ очолював генерал Дагаєв. Коштувала вона дорого – 500 доларів, але це було більш, як 10 років тому, тоді ця сума складала четверту частину вартості квартири в обласному центрі. З цим документом можна було виробляти що завгодно – їздити хоч у нетверезому вигляді, хоч на червоне світло світлофору".

Те, як Андрій отримував "ксиву", доводить її справжність. "Як називалася організація, де я її отримав, не скажу, бо не дуже знаюся на цій структурі. Але точно МВС. Добре пам`ятаю, як приїхав до будинку, біля якого стояло багато міліціонерів, мене завели у якийсь кабінет, там вручили посвідчення, навіть привітали. Я розплатився і став власником чудового документу, який мене рятував від неприємного спілкування з даішниками", - розказує він і зізнається, що останнім часом нічого не купує, але якби щось серйозне запропонували, то не відмовився б. Були в нього й інші "перепустки", але ця сподобалася найбільше.

Серед інших – посвідчення про членство в громадських організаціях. "Вони не дуже дієві, - ділиться досвідом ще один наш співрозмовник, Олександр. – Я маю квиток Української секції Міжнародної поліцейської асоціації. Річний членський внесок в неї - 800 грн. Формально не дає ніякого статусу. У законі прописана організація як звичайнісінька. Але багато даішників ведеться на цю "ксиву" (вона красива, з жетоном, номером і т.п.). До того ж, багато міліціонерів шанують колишнього главу МВС Василишина, який є головою української організації цієї асоціації".