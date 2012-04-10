8 беркутівців постраждали у бійці між фанами «Дніпра» і «Металіста»

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області.

Як зазначається в повідомленні, під час проведення матчу працівниками міліції були попереджені агресивні спроби вболівальників ФК «Дніпро» прорватися через оточення працівників міліції та влаштувати сутички з вболівальниками ФК «Металіст» на території стадіону.

Після закінчення матчу о 21.30 група агресивно налаштованих вболівальників загальною кількістю близько 1500 осіб зібралась на проїжджій частині біля виїзду зі стадіону та намагалась перекрити виїзд автобусам із вболівальниками ФК «Металіст».

За інформацією ВЗГ, для розблокування виїзду були залучені працівники міліції та військовослужбовці внутрішніх військ. Під час відтиснення працівниками міліції вболівальників, група агресивно налаштованих молодиків почала кидати у працівників міліції каміння, порожні пляшки та піротехнічні вироби. «За допомогою правоохоронців з резерву, вболівальники були розмежовані та розсіяні по прилеглим вулицям, а найбільш агресивні правопорушники були вилучені з натовпу і доставлені працівниками міліції до Кіровського райвідділу міліції», - йдеться у повідомленні.

Всього було затримано 60 осіб, з яких відносно 20 правопорушників складені адміністративні протоколи за ст. 173 КУпАП.

За результатами розгляду протоколів 15 правопорушників оштрафовано на суми від 51 до 120 грн., попереджено – 2, стосовно 2-х правопорушників припинене адміністративне провадження, по 1-му адміністративному матеріалу рішення не прийняте.

Під час локалізації конфлікту 8 працівників «Беркуту» отримали тілесні ушкодження легкого ступеню.

Вказані співробітники звернулись до травмпункту міської лікарні м. Дніпропетровська і після надання першочергової медичної допомоги відпущені на амбулаторне лікування.

Також внаслідок протиправних дій отримали незначні механічні ушкодження два службових автомобілі роти ДПС.

За інформацією ВЗГ, безпосередньо на стадіоні, відповідно до договорів з адміністрацією ФК «Дніпро», було залучено 300 працівників міліції Дніпропетровського міськуправління, 40 працівників «Беркуту» та 40 військовослужбовців внутрішніх військ МВС України.

Реагуючи на інформацію ГУМВС України в Харківській області щодо прибуття на матч групи радикально налаштованих футбольних хуліганів, які мають намір вчинити протиправні дії, керівництвом міліції Дніпропетровщини було прийнято рішення щодо залучення частини особового складу для забезпечення охорони громадського порядку безпосередньо в чаші стадіону «Дніпро-Арена».

На прилеглій до стадіону території було залучено 120 працівників «Беркуту» та 60 військовослужбовців внутрішніх військ. 80 працівників полку патрульної служби Дніпропетровського міського управління міліції знаходились у резерві.

На матчі були присутні 30 тис 446 глядачів, із яких близько 550 вболівальників ФК «Металіст».