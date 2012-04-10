В Україні шаленими темпами зростає чоловіче безпліддя

30-40% звернень чоловіків до лікарів-андрологам пов'язані із запальними захворюваннями статевої сфери (найчастіше простатит), 30-40% - з еректильною дисфункцією, 5-10% - з безпліддям.

Як повідомляє ЛІГАБізнесІнформ, про це розповів головний спеціаліст з сексопатології Управління охорони здоров'я Київської обласної держадміністрації, співробітник Київської обласної клінічної лікарні Ігор Судариков.

"Запалення може бути викликане специфічними збудниками, що передаються статевим шляхом, або в результаті переохолодження ... Факторами для розвитку хвороби зазвичай бувають сидячий спосіб життя, нерегулярний секс, нераціональне лікування антибіотиками, ослаблення імунної системи внаслідок важких супутніх захворювань (ангіна, грип тощо .). Часто простатит стає хронічним через несвоєчасну діагностику", - зазначив Судариков.

За словами фахівця, основними причинами чоловічого безпліддя є порушення гормонального фону, запалення в статевих залозах, гонорея, розширення вен сім'яного канатика, перенесені травми і інфекційний паротит (свинка). "Чоловіче безпліддя зростає шаленими темпами в нашій країні і по всій планеті. За статистикою ВООЗ, питома вага чоловічого безпліддя зрівнялася з жіночим безпліддям", - підкреслює експерт.

Останнім часом, каже сексопатолог, почастішали випадки ятрогенного безпліддя, викликаного неправильним терапевтичним лікуванням: "Найчастіше це відбувається в результаті лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом, за допомогою жорстких антибіотиків, без обстеження репродуктивної функції чоловіка".

Головною причиною більшості статевих недуг медик вважає неправильне ставлення чоловіків до свого здоров'я, а також відсутність достатньої кількості фахівців у галузі андрології. "Турбота про чоловіче здоров'я повинна починатися до народження хлопчика, весь період його дозрівання, активного дорослого життя і в період настання" чоловічого клімаксу ". Жахлива динаміка зростання чоловічого безпліддя викликана історичною зневагою до чоловічого здоров'я, коли багато років поспіль на тлі відмінно налагодженої системи жіночих консультацій на всю країну налічувалося півтора десятка лікарів-андрологів ... Спеціальність андролог до сих пір не входить до переліку лікарських спеціальностей ... " - резюмує Судариков.