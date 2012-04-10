Вбивці трьох жінок мажору Рудю дали 6 років і відпустили на волю

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином, суд частково задовольнив апеляційну скаргу прокуратури Запорізької області, що вимагала посилити вирок, винесений Д.Рудю судом першої інстанції (5 років позбавлення волі і 3 роки заборони на управління ТЗ – УНІАН) і засудити підсудного до 7 років позбавлення волі.

У той же час прямо із залу суду Д.Рудь вийшов на свободу.

«Оскільки під час судового засідання не подавалися клопотання про зміну підсудному запобіжного заходу, обраного раніше (застава в 17 тис. грн – УНІАН), до набуття рішенням суду законної сили (тобто протягом місяця – УНІАН) саме цей запобіжний захід і діятиме», - повідомили УНІАН у суді.

Як повідомив УНІАН представник звинувачення – прокурор відділу Запорізької облпрокуратури Микола Наливайко, рішення про те, чи буде прокуратура звертатися в касаційну інстанцію (Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ – УНІАН), буде прийнято після ознайомлення звинувачення з вироком Запорізького Апеляційного суду.

Захист про намір оскаржити вирок Запорізького Апеляційного суду також поки не заявив.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2010 року Д.Рудь на джипі збив на смерть 3 жінки на пішохідному переході Набережної Перемоги в Дніпропетровську, після чого зник з місця ДТП, проте незабаром був затриманий правоохоронцями. Стосовно Д.Рудя було порушено кримінальну справу за ч.3 ст.286 КК України – «Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох чоловік».

У червні 2011 року Хортицький районний суд засудив підсудного до 5 років позбавлення волі і, не зважаючи на численні протести представників громадськості, звільнив Д.Рудя з-під варти під заставу в 17 тис. грн на період судового слідства. Прокуратура Запорізької області звернулася до Апеляційного суду регіону з приводу посилення покарання підсудному до 7 років позбавлення волі.

На засідання суду 29 лютого Д.Рудь не з'явився. Його адвокат заявив, що «підзахисний захворів». 14 березня підсудний не з'явився до суду знову також з посиланням на хворобу. Колегія Апеляційного суду вдруге за два тижні перенесла слухання справи – призначивши нове судове засідання на 21 березня, проте й на нього Д.Рудь не прибув. Ситуація повторилася 2 квітня, після чого було винесено постанову про примусовий привід підсудного до суду і сьогодні, 10 квітня, Д.Рудь сам прибув на судове засідання.