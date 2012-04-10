Вбивці трьох жінок мажору Рудю дали 6 років і відпустили на волю
Запорізький Апеляційний суд виніс вирок сину дніпропетровського екс-райпрокурора Дмитру Рудю, засудивши його до 6 років позбавлення волі, та трьох років заборони керування ТЗ.
Як передає кореспондент УНІАН, таким чином, суд частково задовольнив апеляційну скаргу прокуратури Запорізької області, що вимагала посилити вирок, винесений Д.Рудю судом першої інстанції (5 років позбавлення волі і 3 роки заборони на управління ТЗ – УНІАН) і засудити підсудного до 7 років позбавлення волі.
У той же час прямо із залу суду Д.Рудь вийшов на свободу.
«Оскільки під час судового засідання не подавалися клопотання про зміну підсудному запобіжного заходу, обраного раніше (застава в 17 тис. грн – УНІАН), до набуття рішенням суду законної сили (тобто протягом місяця – УНІАН) саме цей запобіжний захід і діятиме», - повідомили УНІАН у суді.
Як повідомив УНІАН представник звинувачення – прокурор відділу Запорізької облпрокуратури Микола Наливайко, рішення про те, чи буде прокуратура звертатися в касаційну інстанцію (Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ – УНІАН), буде прийнято після ознайомлення звинувачення з вироком Запорізького Апеляційного суду.
Захист про намір оскаржити вирок Запорізького Апеляційного суду також поки не заявив.
Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2010 року Д.Рудь на джипі збив на смерть 3 жінки на пішохідному переході Набережної Перемоги в Дніпропетровську, після чого зник з місця ДТП, проте незабаром був затриманий правоохоронцями. Стосовно Д.Рудя було порушено кримінальну справу за ч.3 ст.286 КК України – «Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох чоловік».
У червні 2011 року Хортицький районний суд засудив підсудного до 5 років позбавлення волі і, не зважаючи на численні протести представників громадськості, звільнив Д.Рудя з-під варти під заставу в 17 тис. грн на період судового слідства. Прокуратура Запорізької області звернулася до Апеляційного суду регіону з приводу посилення покарання підсудному до 7 років позбавлення волі.
На засідання суду 29 лютого Д.Рудь не з'явився. Його адвокат заявив, що «підзахисний захворів». 14 березня підсудний не з'явився до суду знову також з посиланням на хворобу. Колегія Апеляційного суду вдруге за два тижні перенесла слухання справи – призначивши нове судове засідання на 21 березня, проте й на нього Д.Рудь не прибув. Ситуація повторилася 2 квітня, після чого було винесено постанову про примусовий привід підсудного до суду і сьогодні, 10 квітня, Д.Рудь сам прибув на судове засідання.