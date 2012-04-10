У столиці відбувся ІХ загальноміський конкурс-фестиваль

Загалом у конкурсі взяли участь більше 200 учасників. Також захід відвідали поважні гості та члени журі: надзвичайні і повноважні посли, представники посольств, міжнародних громадських організацій, повідомляє прес-служба КМДА.

«Фестиваль дає змогу учням отримати необхідні знання і навички для інтеграції в європейське та світове суспільство, щоб стати більш мобільними, зробити власне та суспільне життя багатоплановим та відкритим», – зазначила начальник Головного управління освіти і науки КМДА Віра Горюнова.

Так, І місце у конкурсі виборола команда спеціалізованої школи № 49 Шевченківського району, яка презентувала свою співпрацю з Францією. Володарями ІІ місця стали команди гімназії № 315 Дарницького району, за презентацію співпраці з Ірландією, а також гімназія № 191 ім. Павла Тичини Дніпровського району з Німеччиною. Почесне ІІІ місце розділили: гімназія №123 Подільського району з презентацією Німеччини, гімназія № 56 Печерського району, Великобританії та гімназія № 177 Солом’янського району за презентацію розробок у галузі біотехнологій.

Переможців ІІ загальноміського етапу конкурсу-фестивалю закордонних держав нагородили Грамотами Головного управління освіти і науки КМДА, а також цінними подарунками.

Конкурс-фестиваль відбувся за сприяння і підтримки голови Київської міської державної адміністрації Олександра Попова. Організаторами конкурсу виступили Головне управління освіти і науки разом з Київським міжнародним університетом та Українською освітньою компанією «STUDY.UA».