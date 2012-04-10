Влада Донецька пропонує скоротити робочий день на час Євро-2012

23:48, 10 квітня 2012
Суспільство
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Влада Донецька виступає за скорочення робочого дня городянам у дні проведення матчів Чемпіонату Європи з футболу Євро-2012.

На ”Донбас-Арена” - аншлаг, фото shakhtar.com

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив на прес-конференції Донецький міський голова Олександр Лук’янченко.

Коментуючи той факт, що пропонується дні проведення матчів Євро-2012 у приймаючих містах зробити вихідними, він зазначив, що зручніше зробити робочі дні короткими, тоді не доведеться їх відпрацьовувати в інші дні.

«Ведеться полеміка з цього питання. Ми пропонуємо зробити скорочений робочий день у ці дні... У літній період часу відпрацьовувати й суміщати потім суботи, не давати людям виїхати за межі міста кудись відпочити, я думаю, що це не зовсім коректно. Тому ми ще ведемо переговори з місцевим організаційним комітетом і з керівництвом УЄФА», - сказав мер.

При цьому він пояснив, що експерти підтвердили, обгрунтували цифрами, що по транспортному потоку для Донецька таке рішення буде прийнятним.

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