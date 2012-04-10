Влада Донецька пропонує скоротити робочий день на час Євро-2012

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив на прес-конференції Донецький міський голова Олександр Лук’янченко.

Коментуючи той факт, що пропонується дні проведення матчів Євро-2012 у приймаючих містах зробити вихідними, він зазначив, що зручніше зробити робочі дні короткими, тоді не доведеться їх відпрацьовувати в інші дні.

«Ведеться полеміка з цього питання. Ми пропонуємо зробити скорочений робочий день у ці дні... У літній період часу відпрацьовувати й суміщати потім суботи, не давати людям виїхати за межі міста кудись відпочити, я думаю, що це не зовсім коректно. Тому ми ще ведемо переговори з місцевим організаційним комітетом і з керівництвом УЄФА», - сказав мер.

При цьому він пояснив, що експерти підтвердили, обгрунтували цифрами, що по транспортному потоку для Донецька таке рішення буде прийнятним.