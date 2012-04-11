Зростає контрабанда молокопродуктів з Білорусі

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держветфітослужби.

У повідомленні сказано, що столична ветеринарна міліція затримала партію білоруської молочної продукції, яка реалізовувалася на одній з оптових торгових точок Києва.

Наголошується, що з реалізації було вилучено згущене молоко, дитячу суху молочну суміш, йогурти, кефір, вершкове масло і молоко - всього понад 10 тонн продукції, яка була ввезена в країну після накладення заборони на імпорт, не мала дозвільних документів і зберігалася в неналежних умовах. Вся ця продукція підлягає утилізації.

Нагадаємо, що з початку березня Держветфітослужба Україна заборонила ввезення молочної продукції з Білорусі через виявлення в ній забруднюючих речовин.