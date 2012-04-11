Паркувальники навчилися збирати гроші без паркоматів
11:52, 11 квітня 2012Суспільство
1269 0
У Києві паркувальники стали огороджувати місця для паркування за допомогою фішок.
Паркувальники вигадали спосіб, як обійти паркомати, фото УНІАН
У Києві паркувальники придумали спосіб, як збирати з водіїв гроші без паркоматів: вони блокують місця для паркування за допомогою фішок, щоб водій не міг туди заїхати.
Як повідомляють «Коментарі», коли водій під'їжджає до парковки, він просить прибрати фішку, що паркувальник і робить. А далі все залежить від водія - або він платить за безкоштовне за Законом місце або ігнорує натяки паркувальника про оплату його послуги з перенесення фішки.
Нагадаємо, 1 квітня послуги паркування в Україну слід оплачувати виключно за допомогою паркувальних талонів, а також на майданчиках, обладнаних спеціальними технічними засобами (парковками і терміналами).
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter