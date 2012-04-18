Відкрився єдиний в Україні дегустаційний зал леквару

00:03, 18 квітня 2012
Суспільство
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17 квітня в селі Ботар, що у Виноградівському районі Закарпатської області, відкрили перший і єдиний в Україні дегустаційний зал леквару (варення).

Леквари виробляються ручним способом - без консервантів, барвників, ароматизаторів та без ГМО, фото zakarpattya.net.ua

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією організаторів, у меню буде представлено 24 види леквару із різноманітних ягід і фруктів.

Як розповів завідувач кафедрою туризму Ужгородського національного університету Федір Шандор, спробувати «за раз» можна буде всього шість різновидів за вибором.

Найоригінальніші з представлених лекварів такі види, як, наприклад, леквар з терену чи журавлини.

Ф.Шандор також розповів, що власник невеликого підприємства й дегустаційного залу Павло Тизеш при створенні продукту сповідує чотири «без»: «Усі види лекварів виробляється ручним способом – без консервантів, без барвників, без ароматизаторів, без ГМО».

Леквар можна буде придбати – від 20 грн за баночку 250 грамів.

Крім лекварів, у дегустаційному залі можна буде спробувати також всі можливі види соків. У тому числі такі унікальні, як сік селери чи сік бузини.

 

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