Відкрився єдиний в Україні дегустаційний зал леквару
17 квітня в селі Ботар, що у Виноградівському районі Закарпатської області, відкрили перший і єдиний в Україні дегустаційний зал леквару (варення).
Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією організаторів, у меню буде представлено 24 види леквару із різноманітних ягід і фруктів.
Як розповів завідувач кафедрою туризму Ужгородського національного університету Федір Шандор, спробувати «за раз» можна буде всього шість різновидів за вибором.
Найоригінальніші з представлених лекварів такі види, як, наприклад, леквар з терену чи журавлини.
Ф.Шандор також розповів, що власник невеликого підприємства й дегустаційного залу Павло Тизеш при створенні продукту сповідує чотири «без»: «Усі види лекварів виробляється ручним способом – без консервантів, без барвників, без ароматизаторів, без ГМО».
Леквар можна буде придбати – від 20 грн за баночку 250 грамів.
Крім лекварів, у дегустаційному залі можна буде спробувати також всі можливі види соків. У тому числі такі унікальні, як сік селери чи сік бузини.