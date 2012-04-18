Росія має намір вивезти боєприпаси з Придністров'я через Україну

08:15, 18 квітня 2012
Суспільство
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Ще в 90-х років між РФ і Україною було підписано угоду, що регулює саме вивіз боєприпасів з Молдавії, — вона продовжує діяти до цього дня.

Росія збирається почати вивіз боєприпасів, що зберігаються вже більше двох десятиліть на складах у невизнаній республіці Придністров'я.

За інформацією газети «Коммерсантъ в Україні», саме з цією метою сюди минулого тижня прилітав глава міноборони РФ Валерій Сердюков.

Про те, що Москва почала підготовку до вивозу боєприпасів з невизнаної Молдавської республіки, виданню розповіли військове і дипломатичне джерела в делегації, що супроводжувала російського віце-прем'єра Дмитра Рогозіна в ході його візиту до Кишинева і Тирасполя. "Завдання вивезти боєприпаси поставлене. Почалася підготовка її виконання", - розповів поінформований дипломат. Про терміни початку формування ешелонів і їх відправки до Росії він вважає за краще поки не поширюватися, і лише ззапевняє: "Процес точно буде запущений до кінця року".

З 1956 року на території Молдавії і Придністров'я дислокувалася 14-а гвардійська загальновійськова армія Одеського військового округу. На 1411-й артилерійський склад боєприпасів в селі Колбасна, що знаходився в її складі, з кінця 1980-х років при виведенні радянських військ зі Східної Європи було вивезено значну кількість боєприпасів. До початку 1990-х на складі знаходилося до 43,5 т боєприпасів. Після розпаду СРСР 14-а армія перейшла під юрисдикцію РФ.

Ще в 90-х років між РФ і Україною було підписано угоду, що регулює саме вивіз боєприпасів з Молдавії, — вона продовжує діяти до цього дня.

Україна готова виконати узяті зобов'язання по пропуску через свою територію небезпечного вантажу і уважно стежитиме за дотриманням норм безпеки при його транспортуванні, зазначає Коммерсантъ.

У МЗС РФ вважають, що вивіз боєприпасів створить сприятливий фон для політичного врегулювання придністровського конфлікту. Правда, це не єдина умова для примирення двох берегів Дністра.

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