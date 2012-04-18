МВС: Українець, що влаштував бійку на борту літака «Дубай - Київ», був п'яний

Громадянин України, що напав у вівторок на бортпровідника літака під час рейсу з Дубай до Києва, був п'яний, повідомила РІА Новости в середу начальник прес-служби кримського управління МВС Ольга Кондрашова.

"За результатами експертизи, у момент інциденту пасажир знаходився в стані алкогольного сп'яніння. Не можу назвати точну кількість алкоголю в крові, але, за словами інших пасажирів, сп'яніння було дуже сильним", - сказала Кондрашова.

Літак української компанії "Аеросвіт" вранці у вівторок зробив екстрену посадку в Сімферополі через інцидент на борту - один з пасажирів почав конфлікт з сусідами і сильно ударив бортпровідника, який намагався його заспокоїти.

У аеропорту Сімферополя агресивного пасажира передали міліціонерам, літак після півтора години затримки продовжив рейс. Співробітники міліції опитали затриманого і відпустили його.

"Матеріали перевірки передали в транспортну прокуратуру, вона вирішуватиме питання про порушення кримінальної справи", - повідомила начальник прес-служби кримського управління міліції.

Авіакомпанія вирішує питання про стягнення з пасажира компенсації за екстрену посадку.