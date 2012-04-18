Донецьке метро буде наземним

Про це Президенту України Віктору Януковичу доповів віце-прем'єр-міністр - міністр інфраструктури Борис Колесніков, повідомляє прес-служба глави держави.

«Ми створили в Міністерстві Департамент наземних метрополітенів, і зараз «Укрзалізниця» приступає до проектування Донецького метрополітену, який буде побудований відкритим способом», - сказав віце-прем'єр-міністр.

За словами Б.Колеснікова, реалізація проекту в Донецьку має розпочатися не пізніше березня наступного року.

«Стоїть завдання відкрити першу лінію (метро) не пізніше грудня 2014 року», - сказав чиновник.

Він додав, що йдеться також про відповідні проекти з подальшого розвитку Дніпропетровського та Харківського метрополітенів.