Столичних листонош відправили на курси самооборони від собак

“Метою таких заходів є запобігання нещасним випадкам на виробництві “Укрпошти” через покуси собак. Навчання планується на всіх виробничих підрозділах: Лівобережному, Південному та Північному поштамтах”,— зазначив директор КП “Центр ідентифікації тварин” Олег Качкан.

Перший етап навчань стартував 28 лютого в київському Будинку зв’язку, а другий 14 березня. Начальники відділень поштового зв’язку та листоноші спостерігали за практичними рекомендаціями кінолога Ольги Чарковської щодо поводження з домашніми або безпритульними собаками, повідомляє "Хрещатик".

За словами інструктора-кінолога, основне правило, якого слід дотримуватися кожному під час контакту з собакою,— не боятися. Зберігаючи спокій, людина має більше шансів адекватно оцінити ситуацію та прийняти виважені, логічні рішення, уникнувши відтак небажаних наслідків.

“Людина повинна чітко розуміти, як діяти під час проявів агресії з боку тварини,— наголосила Ольга Чарковська.— Передусім слід побороти в собі паніку”. Інструктор застерегла: не можна в жодному разі повертатися до тварини спиною, тікати або розмахувати руками. Такі дії провокують у тварини природний інстинкт мисливця. Якщо сталося так, що собака на вас накинулася, необхідно виставити наперед себе будь-який предмет, що маєте у руках. Це може бути сумка, шапка, парасоля. Під час нападу собаки слід захищати найуразливіші частини тіла: обличчя, горло та шию, статеві органи, зап’ястки, внутрішні сторони ліктьових і колінних суглобів. Адже в цих місцях є великі судини, пошкодження яких може призвести до смерті.

Якщо все ж сталося так, що вас вкусив собака, місце укусу слід ретельно промити господарським чи антибактеріальним милом, обробити розчином перекису водню, після чого накласти на рану стерильну пов’язку з антисептиком і якнайшвидше звернутися за допомогою у травмпункт.