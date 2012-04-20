Львівський студент встановив приховану камеру у дівчачому душі

21:53, 20 квітня 2012
Суспільство
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У Львові студент одного з вишів  займався прихованими зйомками дівчат-студенток у душі студентського  гуртожитку.

Спритника здала співмешкана по гуртожитку

За незаконну відеозйомку спудею загрожує кримінальна  відповідальність.

Про це повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

Як  зазначається у повідомленні, до Личаківського райвідділу міліції Львова  звернулась 20-річна студентка одного з вищих навчальних закладів міста.  Дівчина повідомила правоохоронцям про те, що один із її знайомих, теж  студент цього вишу, проник у душову кімнату гуртожитку та встановив  камеру відео-аудіо запису.

„Нахаба, маючи намір розповсюдити це  відео у соціальних мережах здійснював запис під час того, як дівчина  милася. Студентка, яка вчасно помітила відеокамеру, негайно викликала  міліцію”, - інформує ВЗГ.

Проведеними оперативними заходами,  правоохоронці встановили особу «оператора», який проживав поверхом  нижче. Як пояснив молодик, камеру він придбав на радіоринку. Окрім цього  в кімнаті, де він мешкає, вони вилучили ноутбук та плівку. 

«За цим  фактом порушена кримінальна справа за частиною 1 статті 182  Кримінального кодексу України (Незаконне збирання, зберігання,  використання або поширення конфіденційної інформації про особу без її  згоди), за що зловмиснику загрожує покарання у вигляді штрафу до  п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або у вигляді  виправних робіт на строк до двох років, або арешт на строк до шести  місяців, або обмеження волі на строк до трьох років», − зазначив у  коментарі агентству начальник Личаківського райвідділу міліції Євген  Березін.

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