Пострілом убитий головний бухгалтер інформагентства

01:22, 21 квітня 2012
Суспільство
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У Дербенті на півдні Дагестану в п'ятницю ввечері убитий головний бухгалтер республіканського інформаційного агентства "Дагестан" Рамазан Новрузалієв.

Цюінформаціюпідтвердиливправоохороннихорганахрегіону,повідомляєРадіо "Свобода".

Невідомийвистрілив уНоврузалієвавбанкетнійзалі.Відотриманогопораненняголовнийбухгалтерпомеру лікарні.Намісці працюєслідчабригада.

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