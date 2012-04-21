Пострілом убитий головний бухгалтер інформагентства
01:22, 21 квітня 2012Суспільство
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У Дербенті на півдні Дагестану в п'ятницю ввечері убитий головний бухгалтер республіканського інформаційного агентства "Дагестан" Рамазан Новрузалієв.
Цюінформаціюпідтвердиливправоохороннихорганахрегіону,повідомляєРадіо "Свобода".
Невідомийвистрілив уНоврузалієвавбанкетнійзалі.Відотриманогопораненняголовнийбухгалтерпомеру лікарні.Намісці працюєслідчабригада.
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