Пострілом убитий головний бухгалтер інформагентства

У Дербенті на півдні Дагестану в п'ятницю ввечері убитий головний бухгалтер республіканського інформаційного агентства "Дагестан" Рамазан Новрузалієв.

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