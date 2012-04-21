У Львові «замінували» нічний клуб: евакуйовували 400 людей

У Львові через «замінування» нічного клубу евакуйовували близько 400 відвідувачів.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ.

За їх даними, невідомий зателефонував до львівської міліції 20 квітня і повідомив, що в приміщенні нічного клубу закладено вибухівку.

«На час проведення обстеження було евакуйовано близько 400 відвідувачів та обслуговуючого персоналу згаданого розважального закладу. Вибухонебезпечних предметів не виявлено», - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановили, що це безпідставне повідомлення з хуліганських спонукань зробив місцевий житель, 1991 року народження.