У Львові «замінували» нічний клуб: евакуйовували 400 людей
12:48, 21 квітня 2012Суспільство
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Через дзвінок про "замінування" було евакуйовано близько 400 відвідувачів та обслуговуючого персоналу.
Міліція вже вирахувала зловмисника
У Львові через «замінування» нічного клубу евакуйовували близько 400 відвідувачів.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ.
За їх даними, невідомий зателефонував до львівської міліції 20 квітня і повідомив, що в приміщенні нічного клубу закладено вибухівку.
«На час проведення обстеження було евакуйовано близько 400 відвідувачів та обслуговуючого персоналу згаданого розважального закладу. Вибухонебезпечних предметів не виявлено», - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці встановили, що це безпідставне повідомлення з хуліганських спонукань зробив місцевий житель, 1991 року народження.
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