У Кременчуку спалили автомобілі редактора місцевої газети і директора КП

У Кременчуку невідомі підпалили вночі автомобілі головного редактора газети «Вестник Кременчуга» і директора КП «Ринкова площа».

Як передає кореспондент УНІАН, про це на екстрено скликаній прес-конференції повідомив прокурор Кременчука Тимофій Кодола.

За його словами, 21 квітня о 03.05 до МНС надійшло повідомлення про те, що горить машина Chevrolet Cruze по вулиці Героїв Бреста. Це авто належить головному редактору газети міськради «Вестник Кременчуга» Миколі Фельдману.

«На місце пожежі виїхали машини МНС… Нас повідомили, що це підпал. Збиток значний. Постраждали і два автомобілі, що стояли поруч», - повідомив прокурор.

За його словами, вже через 20 хвилин після пожежі на Героїв Бреста МНС викликали на вулицю Радянську, де також загорівся автомобіль Subaru, який належить керівнику комунального підприємства «Ринкова площа» Олександру Гаврилову.

«Тут теж був підпал… Обидва потерпілих є друзями», - сказав прокурор.

Т.Кодола повідомив, що за фактами підпалу автомобілів вже порушено 2 кримінальні справи.

Також прокурор додав, що за останній час в Кременчуку порушено 4 кримінальні справи за підпал автомобілів.

«Зараз міліція посилить заходи безпеки, але мене обурює, що всі підпали відбулися на маршрутах патрулювання міліціонерами міста», - сказав Т.Кодола.

Він також повідомив, що зараз міліція і прокуратура вивчає кримінальні справи про підпали автомобілів у 2010 році, коли в Кременчуку вночі масово горіли машини, а палія так і не було знайдено.

Газета Кременчуцької міської ради «Вестник Кременчуга» видається накладом 5 тис примірників і виходить щочетверга.

М.Фельдмана було призначено редактором газети у грудні 2010 року. До цього він працював приватним підприємцем у сфері дизайну, а також у газеті «Кременчугский ТелеграфЪ». Раніше М.Фельдман очолював медіа-профспілку в Кременчуку.