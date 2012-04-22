З Миколаєва повідомляють, що Олександра Попова залишається у комі

Про це миколаївську обласну інтернет-газету «Новости-N» повідомив керівник прес-служби облуправління охорони здоров'я Юрій Рум'янцев.

За його словами, рідні дівчини помилково прийняли деякі рефлекторні дії - рухи головою, мимовільне сльозовиділення тощо - за свідомі.

«На жаль, це не так – дівчина, як і раніше, перебуває у комі, стан її розцінюється як «стабільно тяжкий», - сказав він.

Електроенцефалограма (ЕЕГ) свідчить, що кора головного мозку жива, проте для того, щоб точніше оцінити дані ЕЕГ, необхідно подивитися їх у динаміці, зазначається у повідомленні.

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Як повідомлялося, О.Попову жорстоко побили у Миколаєві у ніч на 10 березня. За діями садиста спостерігали його дружина і подруга, проте нічого не зробили.

Дівчину привезли до лікарні оголеною. У неї тяжка черепно-мозкова травма з набряком головного мозку, розрив легені, перелом кісток носа і щелеп, перелом грудини і ребер.

Прокуратура Миколаївської області направила до Ленінського районного суду міста з обвинувальним висновком кримінальну справу, порушену за фактом замаху на вбивство.