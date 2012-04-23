У ДТП за участю помічника прокурора загинуло двоє людей

Прокуратура Закарпатської області порушила кримінальну справу за фактом ДТП за участю помічника прокурора.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури області, аварія сталася 22 квітня поблизу с. Онок Виноградівського району.

Автомобіль Peugeot-407, за кермом якого перебував помічник прокурора Виноградівського району, зіткнувся із зустрічним Audi-80.

Водій і пасажир Audi-80 загинули на місці, а помічника прокурора доставлено до реанімаці.

Порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

У свою чергу місцеве видання mukachevo.net повідомляє, що за неофіційною інформацією, яку наразі не коментують офіційні особи, за кермом Peugeot 407 був помічник прокурора Виноградівщині Едуард Зузак, який був у стані сильного алкогольного сп`яніння. Як видно з фото, саме авто, за кермом якого був посадовець, виїхало на зустрічну смугу.