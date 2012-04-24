Історичну бруківку з Андріївського узвозу списали - кладуть нову

Стару бруківку, яка була на історичному Андріївському узвозі, списали, а нову обіцяють покласти за місяць, пише «Комсомольская правда в Украине».

Бруківку на Андріївському узвозі зірвали ще півроку назад, коли розпочалися реставраційні роботи на вулиці. Тоді ні в кого з місцевих жителів мальовничого узвозу й на думку не спадало, що комунальники не повернуть історичні плити на місце, зазначає газета.

Перші квадратні метри бруківки вже з`явилися на початку Андріївського - біля Контрактової площі. Нове каміння чорне, рівної прямокутної форми. На старі - сірі і коричневі - зовсім не схоже.

Влада запевняє, що кладуть нове каміння, оскільки старе в жахливому стані. За сорок років служби їх дуже зіпсували автомобілі і дощі, пише газета.

Заступник голови Київської адміністрації Михайло Кучук запевняє, що стара бруківка вся лежить на базі комунальних підприємств. «Її здали під розписку, під охорону, щоб потім не говорили, що хтось щось вкрав. Ми спеціально вгорі Андріївського узвозу залишимо метрів п`ятдесят старої розколеної бруківки, щоб кияни могли порівняти її з новою», - сказав М.Кучук.

За його інформацією, розмістили булижники на базах трьох районних дорожніх управлінь Київавтодору - Подільського, Святошинського і Соломя’нського.