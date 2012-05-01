Дніпропетровський мітинг комуністів зібрав аж 70 осіб
У Дніпропетровську на площі Леніна пройшов мітинг комуністів, який зібрав близько 70 людей переважно пенсійного віку.
Організаторами мітингу виступили Дніпропетровський обласний союз радянських офіцерів та громадська організація "Радянський центр". Люди протестували проти прийняття нового Трудового кодексу, підвищення тарифів на комунальні послуги, медичної реформи тощо, повідомляє Газета.ua.
Міськрада своїм рішенням скасувала, у зв'язку з вибухами 27 квітня, проведення масових заходів. Тому учасники мітингу не змогли використовувати звукову апаратуру та встановити намети і транспаранти біля пам'тника «вождя».
На площі перебуває 9 міліціонерів. В хід акції вони не втручалися.
Акція тривала близько 2 годин.
"Наші вимоги — повернення радянської влади. Радянська влада обов'язково повернеться. Не може бути так, щоб одні купалися у розкоші, а інші — жебракували. Поверненню радянської влади заважає єдине — те, що ліві сили зараз не можуть об'єднатися у один кулак" - сказав учасник мітингу 82-річний Олександр Зюзін.
"Давайте всі об'єднаємося, щоб Яценюк, Тягнибок та інші фашисти бачили, що ми їх не боїмося", - закликала учасників 82-річна пенсіонерка Катерина Дабарская.