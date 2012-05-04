НБУ: реальний ефективний обмінний курс гривні девальвував

Про це йдеться у заяві заступника директора Генерального економічного департаменту - директора Департаменту економічного аналізу і прогнозування Національного банку України Олександра Петрика, оприлюдненому на сайті відомства.

«Зараз цей показник (РЕОК - УНІАН), за нашими розрахунками, перебуває близько рівноважного рівня... І це допомагає експортним галузям», - сказав О.Петрик.

За його словами, девальвація РЕОК сталася як за рахунок курсової складової, так і за рахунок того, що інфляція в Україні у зазначений період була нижчою, ніж у країнах — основних партнерах.