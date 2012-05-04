Музей на Андріївському узвозі втратив єдине джерело прибутку

Керівництво закладу просить допомогти із скасуванням орендної плати на 2012 рік та встановити її на рівні 1 грн, як це передбачено для бюджетних установ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі О.Бригинця.

Як зазначається в повідомленні, єдиним джерелом доходів закладу культури є плата за відвідування музею. Жодних інших доходів музей не має. До витрат на утримання музею належать: орендна плата, комунальні платежі, плата за електроенергію та послуги зв’язку, заробітна плата та обов’язкові відрахування до фондів соціального страхування. На сьогодні музей не має жодних боргів перед бюджетами міста і держави.

Разом з тим, як заявляє О.Бригинець, заклад сьогодні опинився на межі закриття, оскільки він позбавлений єдиного джерела фінансування - коштів відвідувачів, які не мають змоги потрапити у Музей Однієї вулиці у зв’язку із закриттям проходу на Андріївський узвіз через його реконструкцію.

«Влада своїми необдуманими діями щодо реконструкції Андріївського узвозу довела музей до зубожіння. Переконаний, що тепер ця ж влада повинна відшкодувати музею його втрати», - вважає О.Бригинець.

Голова комісії звернувся до голови КМДА Олександра Попова з вимогою терміново вжити належних заходів щодо відшкодування втрат Музею Однієї вулиці.

Як відзначив депутат, Музей Однієї вулиці, присвячений історії найдавнішої вулиці столиці України – Андріївському узвозу, існує в Києві протягом 20 років. В 2002 році музей став номінантом на звання кращого музею на Європейському міжнародному форумі, де представляв Україну. Музей є асоційованим членом Європейського музейного форуму та ІСОМу, який офіційно приймає гостей Євро-2012.