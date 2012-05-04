Вибухи у Дніпропетровську продовжать розслідувати як теракт

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

«Справа як була порушена по теракту, так і є. Тому немає ніяких підстав для зміни кваліфікації цього злочину», - сказав В.Пшонка, запевнивши при цьому, що правоохоронні органи роблять все для того, щоб розкрити цей злочин.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня в центрі Дніпропетровська пролунали 4 вибухи, внаслідок яких постраждала 31 особа, зокрема 10 дітей.

За фактами вибухів порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України. Справу розслідує СБУ.