Виставу за романом Герман покажуть у Києві
12:37, 07 травня 2012Суспільство
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Івано-франківська театральна трупа веде переговори про гастролі з виставою за романом Герман у європейських столицях, де є чисельні українські діаспори.
|Виставу за романом Герман ставить«Поетичний театр»
Як зазначив генеральний директор національної драми Михайло Захаревич, успіх спектаклю в Івано-Франківську спонукав до того, щоб запросити молодий Прикарпатський театр до столиці. Відомо також, що івано-франківська театральна трупа веде переговори про гастролі з виставою за романом Г.Герман «Піраміди невидимі» й в інших містах України, а також у тих європейських столицях, де є чисельні українські діаспори, зазначається в повідомленні.
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