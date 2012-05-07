Міліція каже, що в парку перемоги били не журналіста

Як повідомили УНІАН Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в місті Києві, 4 травня близько 18.30 у парку Перемоги на вул. Генерала Жмаченка члени однієї з громадських організацій під час зборів почали трощити паркан, який огороджує будівництво церкви «Всіх святих воїнів». На думку учасників акції, будівництво ведеться незаконно.

На місце були викликані працівники міліції. Після приїзду вони затримали та доставили до райуправління одного з активних учасників акції. Цей молодий чоловік назвав себе прихильником однієї з політичних партій правого спрямування.

Після інциденту по медичну допомогу звернулися троє громадян.

Деякі інтернет-видання поширили інформацію про те, що під час інциденту нібито отримав тілесні ушкодження працівник ЗМІ. Наразі встановлено, що ця особа не є працівником ЗМІ, а працює у товаристві з обмеженою відповідальністю, до функцій якого, у тому числі, входить і розповсюдження інформації через інтернет.

У подальшому, після проведення дослідчої перевірки за фактом події слідчим відділом Дніпровського райуправління міліції було порушено кримінальну справу за частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України. Наразі триває слідство.

Керівництво столичної міліції звернулося до КМДА з проханням з`ясувати питання законності забудови на зазначеній ділянці.