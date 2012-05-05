«Захисник церкви» накинувся на журналістів з металевим прутом (фото)

Як повідомив побитий фотограф ресурсу tochka.net Віталій Лазебник, він знімав знос незаконного будівництва церкви в парку "Перемога" в Києві. Несподівано зі спини на нього напав незнайомий чоловік і став бити металевим прутом по голові.

Лазебник кілька разів кричав, що він журналіст. Крім того, на шиї у нього було редакційне посвідчення. Незважаючи на це чоловік продовжував люто його бити.

"Він огрів мене разів п'ять. Потім, коли до нього дійшло, що я журналіст, він побіг до своєї машини, джипа. Я і колеги, які знімали поруч, намагалися його зупинити. Він трохи не переїхав мене машиною", - розповів Віталій.

За словами фотографа, чоловік нападав на інших журналістів, кидався піском, вів себе дуже неадекватно.

Потім нападник викликав собі "швидку", заявивши, що побили його. "Його везли в лікарню швидкої допомоги на сусідній "швидкій ", - сказав Віталій.

Міліція і медики, що приїхали на місце події, зняли у фотографа побої.

Очевидці події говорять, що нападником міг бути директор парку "Перемога" Олександр Товстоног.

Це побічно підтвердив і слідчий, що розмовляв з Лазебником.

"Я запитав у нього "Хто це був?". Він відповів "Директор", - розповів Віталій, пояснивши, що це міліціонер сказав знехотя.

У адміністрації парку це категорично спростували.

Сам Віталій розповів, що слідчий, який опитував його, більше цікавився самою зйомкою, а не його побиттям.

"Він питав, звідки я дізнався, що буде така зйомка, хто зносив церкву, хто там був. Взагалі було таке враження, що вони хочуть скоріше все зам'яти", - розповів фотограф.