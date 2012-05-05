«Захисник церкви» накинувся на журналістів з металевим прутом (фото)
У парку «Перемога» на Дарниці при зйомці зносу незаконного будівництва церкви на журналістів напав чоловік, схожий на директора парку, із залізним прутом.
Як повідомив побитий фотограф ресурсу tochka.net Віталій Лазебник, він знімав знос незаконного будівництва церкви в парку "Перемога" в Києві. Несподівано зі спини на нього напав незнайомий чоловік і став бити металевим прутом по голові.
Лазебник кілька разів кричав, що він журналіст. Крім того, на шиї у нього було редакційне посвідчення. Незважаючи на це чоловік продовжував люто його бити.
"Він огрів мене разів п'ять. Потім, коли до нього дійшло, що я журналіст, він побіг до своєї машини, джипа. Я і колеги, які знімали поруч, намагалися його зупинити. Він трохи не переїхав мене машиною", - розповів Віталій.
За словами фотографа, чоловік нападав на інших журналістів, кидався піском, вів себе дуже неадекватно.
Потім нападник викликав собі "швидку", заявивши, що побили його. "Його везли в лікарню швидкої допомоги на сусідній "швидкій ", - сказав Віталій.
Міліція і медики, що приїхали на місце події, зняли у фотографа побої.
Очевидці події говорять, що нападником міг бути директор парку "Перемога" Олександр Товстоног.
Це побічно підтвердив і слідчий, що розмовляв з Лазебником.
"Я запитав у нього "Хто це був?". Він відповів "Директор", - розповів Віталій, пояснивши, що це міліціонер сказав знехотя.
У адміністрації парку це категорично спростували.
Сам Віталій розповів, що слідчий, який опитував його, більше цікавився самою зйомкою, а не його побиттям.
"Він питав, звідки я дізнався, що буде така зйомка, хто зносив церкву, хто там був. Взагалі було таке враження, що вони хочуть скоріше все зам'яти", - розповів фотограф.