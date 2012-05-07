Платникам податків вже повернули 0,7 млрд гривень ПДВ
18:59, 07 травня 2012Суспільство
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З початку цього року платникам податків відшкодовано 0,7 млрд грн податку на додану вартість за сумами заявки до 1 млн грн.
|У квітні відшкодування на суму до 1 млн грн отримали 1,7 тис. платників
У повідомленні зазначають, що в квітні відшкодування на суму до 1 млн грн отримали 1,7 тис. платників. Їм повернули 142,7 млн грн податку на додану вартість.
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