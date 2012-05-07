У Києві відкрили меморіальну дошку двічі Герою (додані фото)

З нагоди відзначення 67-ї річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні у столиці відкрили меморіальну дошку двічі Герою Радянського Союзу генералу-полковнику Василю Петрову.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, дошка встановлена на фасаді будинку, у якому жив генерал-полковник, на вул. Кутузова, 14.

В урочистостях взяв участь голова КМДА Олександр Попов.

«Я переконаний, що сьогодні ми відновили справедливість, встановивши меморіальну дошку і визнавши подвиг Василя Петрова. До речі, ветерани уже ставлять питання про встановлення йому ще й пам’ятника. І, звичайно, ми будемо підтримувати такі ініціативи», – зазначив голова міськдержадміністрації.

Він також подякував полковнику Василю Рябцеву, який минулого року під час особистого прийому у голови КМДА висловив ініціативу громади щодо встановлення меморіальної дошки В.Петрову.

За словами О.Попова, міська влада підтримає будь-яку ініціативу, яка буде спрямована на те, щоб зберегти героїчну історію Великої Перемоги і увіковічнити пам’ять тих людей, які її завоювали.

Як зазначають в КМДА, В.Петров зустрів початок Великої Вітчизняної війни старшим лейтенантом на батареї 92-го окремого артилерійського дивізіону, що дислокувався поблизу міста Володимир-Волинський. Воював на Південно-Західному, Брянському, Воронезькому, Донському, 1-му Українському фронтах.

23 вересня 1943 року із запеклими боями батареї полку під командуванням капітана В.Петрова першими з частин 32-ї окремої винищувальної протитанкової артилерійської бригади висадились на плацдарм на правому березі Дніпра в районі Переяслав-Хмельницького. У тих боях виконуючий обов`язки командира полку капітан В.Петров внаслідок важкого поранення втратив обидві руки.

За мужність і героїзм, виявлені при форсуванні Дніпра, йому Указом Президії Верховної Ради СРСР було присвоєно звання Герой Радянського Союзу із врученням ордена Леніна й медалі «Золота Зірка».

Після війни В.Петров проходив службу у військах та штабах, був заступником командувача артилерії і ракетними військами Прикарпатського військового округу. У березні 1994 року Указом Президента України генерал-полковника В.Петрова було довічно залишено на військовій службі у Збройних силах України.

Помер В.Петров 15 квітня 2003 року. Похований на Байковому кладовищі у Києві.