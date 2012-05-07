Азаров досі вважає, що ЄС підпише угоду з Україною

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів, про це прем’єр-міністр Микола Азаров заявив сьогодні на засіданні української частини Ради з питань співробітництва між Україною та Європейським Союзом.

М.Азаров підкреслив, що головне завдання уряду в сфері євроінтеграції – ретельне виконання всіх погоджених з ЄС дій.

«Євроінтеграція України – шлях безальтернативний, і на ньому ми повинні демонструвати енергійність і абсолютну добросовісність», - заявив глава уряду.

Учасники засідання розглянули актуальні питання двостороннього співробітництва, зокрема стан виконання Плану зовнішньополітичних заходів, спрямованих на одержання підтримки інституцій ЄС та держав-членів ЄС щодо підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Крім того, обговорено питання щодо виконання першого етапу (законодавчого) Плану дій з лібералізації ЄС візового режиму для України. Наголошено, що серед основних питань, які необхідно вирішити для завершення першого етапу Плану дій, залишається ухвалення законопроектів про документи для виїзду за кордон з електронним носієм біометричної інформації, про боротьбу з дискримінацією та про захист персональних даних.

У ході засідання також йшлося про залучення фінансових ресурсів з боку ЄС, зокрема щодо поновлення реалізації програм секторальної бюджетної підтримки та отримання макрофінансової допомоги ЄС.

Також учасники засідання обговорили питання щодо виконання зобов’язань України в рамках Договору про заснування Енергетичного співтовариства та стан переговорного процесу щодо укладення Угоди між Україною та ЄС про спільний авіаційний простір.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня у Брюсселі має відбутися засідання Ради з питань співробітництва Україна-ЄС.

За попередніми даними, Україну на засіданні Ради має представляти прем’єр-міністр М.Азаров.