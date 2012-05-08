ЗМІ: «колядник» Зварич отримає хлібне місце в колонії

«Цього засудженого перевели з карантинного блоку на територію колонії, він живе разом з іншими увязненими на загальних підставах (у загоні — від 20 до 50 чоловік)», — повідомили журналістам у Чернігівському облуправлінні Держпенітенціарної служби. Втім, навіть у в'язниці Зварич не змирився з вироком і направив касацію.

Про це «Сегодня» повідомив адвокат Зварича Станіслав Цветинський. Правда, поки ні захист Зварича, ні тюремники не готові сказати, чи буде він працювати в колонії. «У нас з'явилася інформація, що він буде завідуючим їдальнею з боку увязнених (для зека це ласе місце). Правда, сам Ігор давно не виходив на зв'язок, це на нього не схоже», — сказали журналістам його колишні сусіди по Лук’янівському СІЗО.