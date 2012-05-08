У Горлівці вмираючий хлопчик 13 разів викликав швидку

Як повідомляє ТСН, хлопець тяжко поранився і зателефонував 103. Там йому не повірили, і навіть пригрозили міліцією. Мати після повернення з роботи знайшла сина ледь живим. Лікарі кажуть, що ще трохи часу, і малий загинув би від утрати крові. Зараз 7-річний Андрій у лікарні, і його життю нічого не загрожує. Але згадувати день, коли мало не загинув, не може й досі. Тоді був удома сам. Він вийшов на балкон повісити випрані штани, від висоти запаморочилося в голові. Не втримав рівноваги і впав на скло. Праву руку майже геть відрізало. Хлопчик каже, відразу почав дзвонити на 103, як учили у школі. У "швидкій" дитині не вірили. Потім підрахували - 103 дитина набирала 13 разів. Андрій самотужки ледь вибрався із квартири. У тамбурі його й знайшла мати, яка відчула, що із сином щось негаразд. Тепер лікарів викликала жінка, і "швидка" приїхала через 10 хвилин. Дитину доправили до обласної лікарні. Там мікрохірурги 4 години пришивали руку. Від травмування до операції минуло 4 години. Дитина втратила половину крові. Хлопець міг не те що втратити руку, а й навіть загинути, якби "швидка" приїхала пізніше. На станції швидкої допомоги Горлівки не заперечують, що на дзвінок від дитини могли і не відреагувати. "Може і було відмовлено дитині, бо щодоби нам надходять неправдиві виклики від дітей, які граються з мобільними телефонами, від підлітків і навіть від не дуже тверезих дорослих", - пояснює в.о. заступника головного лікаря станції швидкої допомоги Горлівки Ірина Прода. Тож, кажуть у "швидкій", щоби лікарі приїхали точно - викликати їх мають дорослі. Тепер і Андрій знає, що насамперед треба дзвонити мамі. Медики говорять, що попри все його історія закінчилася щасливо. Хоча попереду ще 6 років реабілітації - поки рука запрацює. Але найімовірніше про страшну пригоду йому нагадуватиме лише тоненький шрам на передпліччі.