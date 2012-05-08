Мінськ і Київ зняли всі торговельні бар'єри

Україна і Білорусь усунули всі взаємні суперечності в торгових відносинах.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це сказав сьогодні журналістам Надзвичайний і Повноважний Посол України в Білорусі Віктор Тихонов.

«На сьогодні в торговельно-економічній співпраці Білорусі і України суперечностей немає», - сказав він.

В.Тихонов розповів, що минулого тижня сторони домовилися ліквідувати всі бар`єри при постачанні українського пива до Білорусі, а також білоруської молочної і м`ясної продукції - в Україну.

За його словами, зокрема, підписано розпорядження білоруського уряду щодо ліквідації бар`єрів при постачаннях пива. Країни також підписали протокол про постачання м`ясо-молочної продукції з Білорусі.

«З 3 на 4 травня білоруська продукція пішла в Україну», - уточнив В.Тихонов.

Він назвав суперечності, які були, в торгових відносинах між Білоруссю і Україною, нормальною робочою обстановкою.

«Наші країни дружать давно, історично склалося, що в нас тісні зв`язки. Що стосується показників у торговельно-економічній співпраці, то держави зацікавлені в їх збільшенні», - підкреслив В. Тихонов.

Як повідомляв УНІАН, товарооборот між Україною і Білоруссю в І кварталі 2012 року зріс в 1,2 рази, порівняно з аналогічним періодом минулого року, і склав близько 1,5 млрд дол.

Довідка УНІАН. У 2011 році товарооборот між Україною і Білоруссю досяг рекордних показників і склав 6,1 млрд дол. при позитивному торговому сальдо для Білорусі в 2,122 млрд дол.

Раніше найвищий обсяг білорусько-українського товарообороту в 5 млрд дол. при плюсовому сальдо для Білорусі в розмірі 663 млн дол. був досягнутий у докризовому 2008 році.

Нагадаємо, що Україна поставляє в Білорусь в основному металопродукцію, вироби з чорних металів, електроенергію, макуху, шроти, олію соняшникову, а основними товарними групами з експорту в Україну за останні роки традиційно є нафтопродукти, білоруська сільськогосподарська техніка, вантажні автомобілі, калійні добрива, а також шини і холодильники.