У Москві померла Джемма Фірсова

Про це ІТАР-ТАРСповідомили в прес-службі Союзу кінематографістів РФ.

НарежисерськомуфакультетіВДІКвчиласянакурсіО.П.Довженка, вмайстерняхС.А.ГерасимоваіМ.І.Ромма.



У 1960-хрокахзняласявтрьохфільмахЮріяІллєнкана Київськійкіностудії: "Криниця дляспраглих", "ВечірнаІванаКупала"і "Білий птахзчорною ознакою".

Д.Фірсову глядачі також пам`ятають за ролями у фільмах "Ходіння по муках", "Червоні вітрила", "Війна і мир", "Це солодке слово - свобода", "Пані Марія".

Але справжнє своє покликання вона знайшла у військовій документалістиці. За фільм "Зима і весна сорок п`ятого" отримала Державну премію СРСР, за участь у створенні 20-серійної кіноепопеї "Невідома війна" - Ленінську премію.

"Як режисер вона зняла документальні фільми, не раз відзначені призами на міжнародних і вітчизняних кінофестивалях, - зауважили в прес-службі Союзу кінематографістів. - Серед них: "Пам`ять назавжди", "Битва за Кавказ", "Попередження про небезпеку", "Замах на майбутнє", "Государ імператор Микола II", "Владислав Мікоша. Той, що зупинив час".

ПісляаваріїнаЧорнобильськійАЕСбрала участьу створенніорганізації «СоюзЧорнобиль», булакерівникомекспертноїгрупи зпричинаваріїнаЧАЕС.



Журналістз проблемекології, мистецтва, музичнийкритик.