ЮНЕСКО перевіряє збереження історичних пам'яток на Львівщині
До України прибув експерт ЮНЕСКО - ІКОМОС Тодор Крестєв (Софія, Болгарія) для перевірки збереження історичних пам'яток, що належать до Списку світової спадщини ЮНЕСКО.
Про це повідомляється на Урядовому порталі.
Зазначається, що така перевірка відбувається планово кожних два роки.
У рамках візиту експерт огляне пам’ятки архітектури Львівщини, проекти щодо проведення реставраційних та відновлювальних робіт, проведе зустрічі з представниками спеціалізованих служб та інше.
У понеділок, 14 травня, заплановано підбиття підсумків за результатами перевірки.
Під час зустрічі з Т.Крестєвим заступник голови Львівської облдержадміністрації Володимир Губицький зазначив, що на сьогодні підготовлено спільну пропозицію України та Польщі щодо зарахування 16 дерев'яних церков до списку ЮНЕСКО у номінації «Дерев’яні церкви українських та польських Карпат».
Вісім з них розташовані у Польщі, в Підкарпатському та Малопольському воєводствах, а ще вісім в Україні, в Івано-Франківській, Львівській та Закарпатській областях.