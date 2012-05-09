ЮНЕСКО перевіряє збереження історичних пам'яток на Львівщині

Про це повідомляється на Урядовому порталі.

Зазначається, що така перевірка відбувається планово кожних два роки.

У рамках візиту експерт огляне пам’ятки архітектури Львівщини, проекти щодо проведення реставраційних та відновлювальних робіт, проведе зустрічі з представниками спеціалізованих служб та інше.

У понеділок, 14 травня, заплановано підбиття підсумків за результатами перевірки.

Під час зустрічі з Т.Крестєвим заступник голови Львівської облдержадміністрації Володимир Губицький зазначив, що на сьогодні підготовлено спільну пропозицію України та Польщі щодо зарахування 16 дерев'яних церков до списку ЮНЕСКО у номінації «Дерев’яні церкви українських та польських Карпат».

Вісім з них розташовані у Польщі, в Підкарпатському та Малопольському воєводствах, а ще вісім в Україні, в Івано-Франківській, Львівській та Закарпатській областях.