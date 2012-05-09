Янукович виступить на Майдані

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, зокрема, в Києві офіційні урочистості розпочнуться о 10.00 на Майдані Незалежності.

Президент України Віктор Янукович виступить перед запрошеними, переважну більшість яких становитимуть ветерани війни і праці. Після цього буде представлена концертна програма «Фронтові сторінки сімейного альбому», в якій участь візьмуть Почесна варта Збройних сил України, заслужений академічний оркестр пісні та танцю ЗСУ, відомі українські артисти. Також спеціально до свята підготовлено дитячу вокально-хореографічну постановку «Мирна Україна».

Із 16.00 на Майдані Незалежності розпочнеться святковий марафон, у якому візьмуть участь оркестри ЗСУ, творчі колективи МВС, популярні артисти. Виконавці підготували до свята спеціальний тематичний матеріал - відомі пісні часів війни та повоєнних років.

Завершиться святковий марафон у Києві феєрверком о 21.45.

9 травня відповідні тематичні заходи заплановані в усіх регіонах держави. Зокрема, відбудуться покладання квітів до пам’ятників і меморіалів, святкові концерти, збори та мітинги за участю ветеранів, зустрічі керівників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з ветеранами, особами, які мають особливі заслуги перед Україною, жертвами нацистських переслідувань, членами сімей загиблих.

У святкові дні передбачено відвідання ветеранів, що перебувають у госпіталях та будинках-інтернатах, зазначили в прес-службі.