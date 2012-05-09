На Майдані Незалежності в Києві посилили охорону

У зв’язку з урочистими заходами, в яких планується участь Президента України Віктора Януковича, на Майдані Незалежності в Києві посилено охорону.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, по периметру центральної площі столиці, включаючи проїжджу частину Хрещатика, встановлено металеві паркани, за якими знаходяться співробітники міліції, які просять осіб, які заходять на Майдан, показати вміст сумок. В окремих місцях просять людей пред’явити документи.

Наразі на Майдані Незалежності перебуває декілька тисяч людей. Дехто тримає в руках державні прапори. Червоних прапорів СРСР поки не видно.