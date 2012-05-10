До літа київське метро заговорить англійською

04:20, 10 травня 2012
Суспільство
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Вже до початку літа станції київського метро будуть оголошувати не тільки українською, але й англійською мовою.

Надія Шумак

Про це повідомила прес-секретар метрополітену Надія Шумак.

«Ми зараз працюємо в цьому напрямку, записуємо текстову інформацію. Це не співробітник метрополітену, ми запросили людину, яка досконало володіє англійського», - цитує пані Шумак видання В городе.

Правда, вона не уточнила: чоловічий це буде голос чи жіночий.

Відзначимо, що недавно в столичному метро з'явилися покажчики англійською мовою – назви станцій, інформація куди і як пройти, а також написи на дверях вагонів. Крім того у вагонах на моніторах тепер услід за українськими назвами станцій з'являються англійські.

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