До літа київське метро заговорить англійською
04:20, 10 травня 2012Суспільство
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Вже до початку літа станції київського метро будуть оголошувати не тільки українською, але й англійською мовою.
Надія Шумак
Про це повідомила прес-секретар метрополітену Надія Шумак.
«Ми зараз працюємо в цьому напрямку, записуємо текстову інформацію. Це не співробітник метрополітену, ми запросили людину, яка досконало володіє англійського», - цитує пані Шумак видання В городе.
Правда, вона не уточнила: чоловічий це буде голос чи жіночий.
Відзначимо, що недавно в столичному метро з'явилися покажчики англійською мовою – назви станцій, інформація куди і як пройти, а також написи на дверях вагонів. Крім того у вагонах на моніторах тепер услід за українськими назвами станцій з'являються англійські.
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