До літа київське метро заговорить англійською

Про це повідомила прес-секретар метрополітену Надія Шумак.

«Ми зараз працюємо в цьому напрямку, записуємо текстову інформацію. Це не співробітник метрополітену, ми запросили людину, яка досконало володіє англійського», - цитує пані Шумак видання В городе.

Правда, вона не уточнила: чоловічий це буде голос чи жіночий.

Відзначимо, що недавно в столичному метро з'явилися покажчики англійською мовою – назви станцій, інформація куди і як пройти, а також написи на дверях вагонів. Крім того у вагонах на моніторах тепер услід за українськими назвами станцій з'являються англійські.