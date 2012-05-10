Під час Євро-2012 житло для фанів буде коштувати від 17 євро

Про це заявив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Олександр Мазурчак в ефірі «Радіо Свобода».

«Ціни на проживання в готелях під час Євро-2012 є фіксованими. Вони становлять від 17 до 200 євро на день», - зазначив Мазурчак, повідомляє Інформаційний центр «Україна-2012».

«Київ уклав договори з двома фірмами на обслуговування гостей Євро-2012. Зокрема, турагентство «Туї-Тревел» буде обслуговувати офіційних гостей Євро - футболістів, тренерів, представників УЄФА, суддів. А компанія «Гамалія» забезпечить проживанням уболівальників чемпіонату», - наголосив чиновник

У деяких ЗМІ з'явилася інформація, що ціни на проживання в Києві в готелях були невиправдано завищені, зазначив Мазурчак. «Це не відповідає дійсності. Ми провели моніторинг цін, і ціни будуть в межах від 17 до 200 євро на день», - підкреслив він.

Водночас перший заступник голови КМДА сказав, що деякі туроператори і готелі, які не уклали договорів на обслуговування Євро-2012, дійсно сильно підняли ціни. «Так само свого часу було і на інших подібних змаганнях у всьому світі», - сказав Мазурчак.

Він зазначив, що вболівальники Євро вже забронювали в Києві через компанію «Гамалія» 25 000 місць. «Багато людей приїжджають виключно на сам матч. Тому нікого не повинна бентежити така цифра», - підкреслив він.