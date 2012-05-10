Митрополита Володимира виписали з лікарні

Стан митрополита стабільний, дозволяє йому повернутися до роботи, брати участь у церковних заходах, зустрічах, громадському житті, повідомляє офіційний сайт Української православної церкви (МП).

Митрополита Володимира було госпіталізовано 30 жовтня 2011 року з приводу ускладнень, що виникли на фоні основного захворювання - хвороби Паркінсона, у важкому стані, що потребувало довготривалого лікування.

До процесу лікування були залучені провідні фахівці України та іноземні медики. Під час лікування були використані унікальні медичні технології з існуючих у сучасній медицині, а також комплекс реабілітаційних заходів, що дозволяє людині після тяжкої, довготривалої хвороби повернутись до повноцінного життя. Певні лікувальні заходи були застосовані вперше в Україні фахівцями клініки "Оберіг" за підтримки іноземних колег.

Певний час після виписки 77-річний митрополит перебуватиме під наглядом лікарів, періодично проходитиме наступні етапи фізичної реабілітації в умовах реабілітаційного центру.