46 випускників військово-морського ліцею отримали атестати

Атестати про закінчення навчального закладу та нагрудні знаки отримали 46 випускників. Ліцеїстів, їх командирів і викладачів, батьків юнаків прибули привітати члени військової ради Військово-Морських Сил Збройних Сил України на чолі з тимчасово виконуючим обов’язки командувача українського флоту віце-адміралом Юрієм Ілліним, а також представники керівництва місцевих органів влади, духовенства та громадськості.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-центрі командування українських ВМС. «Приємно відзначити, що переважна більшість випускників продовжить навчання в Академії ВМС імені П.С.Нахімова, і в цьому є також заслуга командирів і викладачів. Ми чекаємо нових офіцерів, професіоналів, ми чекаємо вас на флоті, шановні випускники», - зазначив віце-адмірал Ю.Ільїн.

Усім випускникам було урочисто вручено атестати про закінчення навчального закладу та нагрудні знаки. Відбулася також церемонія прощання ліцеїстів з прапором військово-морського ліцею, а своєрідною родзинкою церемонії стало виконання вальсу безпосередньо на плацу ліцею: випускники запросили на танок жінок-викладачів.

Як повідомив журналістам начальник Військово-морського ліцею капітан 1 рангу Ігор Колежнюк, це вже другий випуск ліцеїстів. За його словами, цього року вперше випускник закінчив навчальний заклад з золотою медаллю. Як зазначив офіцер, радує те, що абсолютно усі випускники виявили бажання продовжити навчання в вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України, при цьому більшість з них подали документи на вступ до Академії ВМС імені П.С.Нахімова. Як додав капітан 1 рангу, минулого року 32 із 45 випускників ліцею вступили у вищі військові навчальні заклади.

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Довідка УНІАН. Військово-морський ліцей було відкрито 1 вересня 2009 року Він є навчальним закладом для надання повної середньої освіти учням 10-11 класів з військово-професійною спрямованістю навчання та допрофесійної підготовки. Ліцей створено для забезпечення соціального захисту та надання державної підтримки у вихованні дітей-сиріт, дітей з багатодітних сімей, дітей військовослужбовців, учасників бойових дій та учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, а також формування в молоді високої патріотичної свідомості, національної гідності, любові до військової служби і флотських традицій, свідомого прагнення до оволодіння професією офіцера Військово-Морських Сил Збройних Сил України, готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку.